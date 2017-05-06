扼腕！ 肯亞馬拉松好手差25秒破2小時障礙

肯亞的奧運金牌馬拉松好手基普喬蓋再創世界紀錄。圖為倫敦馬拉松大賽衝終點。（圖/美聯社）

從第一屆現代奧林匹克運動會（Olympic Games）創設馬拉松比賽（marathon race）起，這項挑戰人類極限的運動，卻一直存在著「2小時」的極限障礙。然而，來自肯亞、去年里約奧運（Rio 2016）金牌選手埃利烏德·基普喬蓋（Eliud Kipchoge）於今日義大利蒙莎（Monza）挑戰賽中，一舉打破先前2013年的世界紀錄，成為新紀錄保持人，只可惜，距離打破2小時仍有25秒的障礙，但卻也讓大家看見一絲希望。

據美國《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，由著名運動品牌耐克（NIKE）主辦，位於義大利蒙莎的馬拉松挑戰賽，今日誕生了一名新的世界紀錄保持人，也讓高懸多年的「2小時」馬拉松人類障礙出現突破的曙光。來自肯亞、2016年里約奧運金牌的頂尖選手基普喬蓋跑出2小時零25秒的成績，不但打破先前由同鄉選手創下的2小時3分23秒世界紀錄，也將打破2小時的差距縮減到僅剩25秒了。賽後接受訪問時，基普喬蓋對家人和團隊致上最大的感謝，他認為，馬拉松比賽最大的挑戰，是最後的5公里路程，他會繼續努力，並持續挑戰2小時障礙。

為了傳回勝利訊息，一路從馬拉松跑回雅典的士兵菲迪皮德斯，說完後就力竭身亡。（圖/Luc-Olivier Merson繪@維基百科）

介紹肯亞選手基普喬蓋的影片。

源自於古希臘馬拉松戰役（Battle of Marathon）的長跑項目，傳說當時有名希臘士兵菲迪皮德斯（Pheidippides），為了將戰爭消息傳回雅典，用跑步的方式一路狂奔，從馬拉松戰場回到雅典市區，說完訊息後即力竭而死。為了紀念他，在1896年首屆現代奧運上創設了馬拉松跑步比賽，並在1921年確定總長度為42公里195公尺，逐漸成為全球高挑戰度的項目，更成為每屆夏季奧運閉幕前的結尾競賽。目前全球每年有超過800場的馬拉松比賽，其中以波士頓、紐約、芝加哥、倫敦、柏林和東京6地，被稱為世界馬拉松系列賽（World Marathon Majors）。

(中時電子報)