爭宜蘭縣長 江聰淵明跨蘭陽溪拚人氣
為爭取民進黨內宜蘭縣長提名，宜蘭市長江聰淵明天將在羅東鎮成立溪南後援會，今天（6日）江聰淵坦言，雖然宜蘭市政的推動，是他進軍縣府最大的動力，但他在溪南地區的知名度仍嫌不足，估計有3成溪南鄉親對他還不了解，盼能透過後援會的成立傾聽民意，讓選民對民進黨執政有信心。
宜蘭縣基本盤雖然是綠大於藍，溪南地區更是民進黨的票倉，但國民黨籍羅東鎮長林姿妙深耕基層，江聰淵為打贏黨內初選、拓展溪南票源，江聰淵陣營7日上午10時，在羅東富邦銀行停車場舉辦溪南後援會成立大會。
今天江聰淵表示，宜蘭市政如幼兒教育、老人關懷等各項政策的推動，都已陸續落實，宜蘭市的經驗是進軍縣府的動力，但他在溪南地區的知名度還嫌不足，因此特別在溪南成立後援會。
江聰淵坦言，有很多勞工、農民對政策不滿，而他們是長期支持民進黨的族群，民進黨在宜蘭縣能長期執政，是因為選民對民進黨有強烈的信賴度與信心，最近政治氛圍讓選民的信心打折扣。
他表示，成立後援會的目的是要傾聽民意，接收更多民眾對中央政府、地方政府的意見，廣納各方意見後對中央、地方作建言。
江聰淵表示，大家認為國民黨的林姿妙處在優勢，但他認為，最大的敵人是自己，必須做好、強化自己，累積前進的動力，有信心宜蘭可以讓民進黨繼續來執政。
(中時)
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