15歲少女持西瓜刀 街頭押人搶劫
虎尾4日晚間到5日凌晨連續出現一群惡煞持西瓜刀，公然在虎尾街頭壓人劫財，警方迅速破案，共逮捕到12人，還有一人在逃，落網的12人中11人未成年，更令人驚訝的是，持西瓜刀抵住被害人脖子要求拿出錢的竟是林姓15歲少女，被移送少年法院，已成年的徐姓嫌犯則被依搶奪、傷害等罪嫌移送法辦。
該連續搶奪案造成一名陳姓民眾被打傷了頭，另有四名高職生被包圍，要求掏出所有錢，幸對街有幾位民眾看到，惡煞才識相地一哄而散。
被害的陳姓民眾指出，4日晚間約9點半，他從市區一家店走出，立即被4、5個年輕人圍毆，對方嗆「你斜瞄我們」，他回說「沒有」，但是對方卻一口死咬說「有」，其中有一位是女生，還拿出西瓜刀架在他脖子上要求他把錢拿出來，就在這時，他的電話剛好響起，他告訴對方，是他爸爸打電話找他，他到一旁接聽，趁機逃走，但是經檢查，頭部有輕微腦震盪，上午還會暈。
無獨有偶地，虎尾鎮民代表林武正5日凌晨1點多接獲陳情協助處理車禍，行經虎尾博愛路和林森路附近，也看到4高職生被包圍，被害學生指出，對方要他們拿錢出來，還好對街有民眾看見，一群人才作鳥獸散。
由於歹徒把車牌遮住，被害人都無法記下車號，接連兩起持刀搶劫案，引起民心惶惶，警方接獲報案，積極過濾監視畫面緝拿，近午陸續有12人到案，不過還有一人未落網。
落網的12名嫌犯除了徐姓已成年，其餘全是未成年的青少年，有的甚至還在學，最讓警方訝異的是，持西瓜刀架住被害人脖子的竟然是還令國中的15歲林姓少女。
警方調查，該群古惑仔共犯下5案，其中有3案得逞搶到錢。
(中時)
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