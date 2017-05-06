林哲瑄與射箭國手胞弟林哲瑋 9日為悍將開球

職棒球生林哲瑄，9日將擔任為富邦主持開球胞弟林哲瑋的捕手。(圖：富邦將球團提供)

富邦悍將棒球隊將在13、14日於新莊棒球場，舉辦「Angels Night」主題活動，特地邀請了幾位世大運帥哥國手提前幫女孩之夜暖場。另為幫世大運國手造勢，9日將邀請林哲瑋到新莊主場主持開球，林哲瑋職棒球迷對他陌生，但他的哥哥正是職棒球星林哲瑄。

林哲瑋比林哲瑄小5歲，但他並沒有跟隨哥哥的腳步打棒球，反倒在射箭領域上獲得很好的成就，2015年首度披上國家隊戰袍，同年還出征光州世大運，今年林哲瑋再度入選世大運國手。

林哲瑋受邀擔任富邦悍9日在新莊球場開球貴賓，由哥林哲瑄擔任捕，林哲瑄打趣地笑說：「希望弟弟不會暴投！不過就算暴投，我也會幫他擋下來！」兄弟倆的好感情表露無遺。

5月12日(五)則由排球雙胞胎國手劉鴻敏和劉鴻杰為悍將主場開球，身高190公分的這對兄弟，是中華男排隊看板球星，為阿美族優秀運動員，都有深邃的輪廓，因而被排球迷暱稱為「電眼雙帥」。

這是國內排球史上首次有國手受邀擔任職棒比賽的開球嘉賓，「電眼雙帥」為此表示：「超興奮的，期待能開出好球！也希望球迷朋友在世大運時可以去排球場幫我們加油！」

世大運帥哥國手將在「Angels Night」當週接力登場，除了幫富邦悍將的女孩之夜暖場之外，也為八月即將到來的台北世大運做宣傳，提醒球迷朋友在關心棒球運動之餘，也別忘了為其他項目的中華健兒加油打氣。

(中時電子報)