化解藍綠惡鬥 韓國瑜：願意支持優秀民進黨籍候選人
國民黨主席候選人韓國瑜今天在黨主席電視政見會發表上說，藍綠幾十年鬥爭必須要解開，如果有幸當上黨主席，他會建議中常會承認優秀的無黨籍與民進黨籍候選人，像是新竹市長林志堅，他做得好，我們可以不提名候選人，甚至支持他。
韓國瑜指出，藍綠惡鬥要解開，我們要試試看新的思考，膽子大一點、心胸寬一點，像是民進黨籍的新竹市長林志堅很優秀，國民黨可以在新竹市不提名候選人；但是向嘉義市長塗醒哲、彰化縣長魏明谷，實在做得太爛了，國民黨一定要搶回來。
韓國瑜也說，如果行政院能提出讓民眾安居樂業的法案，我願意以黨主席身份與黨團溝通，國民黨一定支持。
(中時)
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