五月回饋父母 憨兒熱舞歌唱獻愛
母親節即將到來，為了讓智障孩子有機會展現才藝，並表達對父母及家人的感謝，台北市智障者家長協會和育成社福基金會，今（6）日舉行親子聯歡活動，邀請心智障礙學員、家屬及民眾約500多人齊聚一堂，讓學員們秀出最有活力的歌舞，大聲唱出對父母的愛。
現年35歲，智能障礙重度的佳呈，進入育成基金會已有16年，一開始很少說話，不喜歡互動與學習，但經過老師細心引導與父母的鼓勵，他的生活自理能力進步許多，不過意外來得突然，佳呈3年前因騎腳踏車不幸摔車，至今仍未完全復原，為了重拾信心，這次的親子聯歡活動，他更壓軸一小段不拄拐杖走上台舉旗，讓父母深感欣慰。
中度智能障礙的阿瑋，現年33歲，從啟智學校畢業後，母親面對阿瑋每天的情緒起伏，總是戰戰兢兢，心力交瘁，在6年前讓阿瑋進入育成基金會夢想工坊學習，阿瑋找到生活重心，不僅學會控制情緒，也學會自己獨立，讓母親放下心中大石。這次，阿瑋和母親與妹妹，特別擔任育成基金會首部微電影主角，呈現阿瑋的生命故事與夢想。
育成基金會指出，照顧心智障礙兒是沉重而漫長的道路，基金會除了積極減輕家長們的照顧負擔，以期悲劇不再發生，更希望每年的母親節，都能讓這群孩子們有機會對父母感恩，因此，儘管舉辦大型親子聯歡活動的難度極高，也一定要舉辦，讓家長們看到兒女接受機構照顧後所展現的進步與快樂，也呼籲社會大眾更加接納身心障礙者及其家庭，多給他們鼓勵及支持的力量。
(中時)
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