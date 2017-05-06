臺陽美展80年 林佳龍頒大師貢獻獎
第80屆臺陽美術特展6日在大墩藝廊開幕，展出上百件藝術大師及新秀的繪畫、雕塑等創作。林佳龍到場頒發高齡資深大師貢獻獎，肯定臺陽美術協會對藝術文化的傳承及貢獻，並期許將台中打造成城市美術館。
臺陽美術協會在民國23年由留日、留法藝術家楊三郎、陳澄波、顏水龍、李梅樹、廖繼春、李石樵、陳清汾和立石鐵臣等人發起創立，自24年起舉辦「臺陽美展」，對外公募作品鼓勵年輕藝術創作者。
「八十臺陽‧再創高峰─第80屆臺陽美術特展」將展至5月17日，市長林佳龍今天到場頒發「九十、八十高齡資深大師暨五十年大師貢獻獎」，藝術家王水河、陳銀輝、王守英、張淑美、簡嘉助、曾得標、陳國展和林顯宗等人接受表揚。
林佳龍致詞表示，臺陽美協持續栽培後進對臺灣藝術文化影響深遠，台中市府積極打造未來城市美術館，目前國家級文化建設有國美館、科博館、歌劇院、文創園區以及國家資訊圖書館等，未來，將在水湳經貿園設立結合美術館的圖書館，加上民間力量支持，希望讓市民參與藝術文化，就像呼吸一樣自然。
臺陽美協理事長吳隆榮表示，今年美展募集全臺320件作品，入選優秀作品88件，加上會員創作共上百件，在大墩藝廊展出後，將再陸續到嘉義、高雄等地巡迴展。
(中時)
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