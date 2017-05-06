找回手寫的感動！最棒的母親節禮物
母親節將至，中華郵政公司舉辦「郵我寵愛媽咪，手寫傳情」活動，今（6日）上午在板橋文化路郵局登場，吸引逾百名民眾到場，新北市長朱立倫受邀出席，頒發禮物給3名模範母親並寫下賀卡，預祝全天下的媽媽「母親節快樂！」
中華郵政公司舉辦母親節活動多年，今年擴大舉辦在全台20間郵局登場，於母親節前印製精美明信片，可在全台各地郵局免費索取，邀請民眾提筆寫愛，向母親及家人傳遞真摯祝福與感恩之情。
朱立倫與99歲高齡的呂單淑媛、張美虹及黃秀華3名模範母親一起切下蛋糕，提前歡度佳節。朱立倫當場寫下母親節賀卡「感恩天下偉大的母親，如天使般的照顧子女，母親是最偉大的，給天下所有偉大的母親！」
朱立倫指出，五月份第二周日是母親節，用明信片或寄母親節賀卡給媽媽是非常有意義的活動，尤其在科技進步的現代社會，已經很少人用手動筆書寫表達感情。
他強調，如能在賀卡上親手書寫表達對媽媽的愛意與敬意，一定比一通電話、一個簡訊更有溫度更加溫馨，也感謝中華郵政公司在全台灣推動這項優良傳統，更感謝郵務人員無所不在的服務。
板橋郵局經理郭純陽指出，活動舉辦多年，今年跨大舉辦邀請民眾一起找回手寫的感動，特地邀請3位模範母親一起參加，子女們親筆寫下對母親的感謝之意，期盼活動有更多民眾參加，儘管每年活動期間郵務量增加，郵務人員卻甘之如飴要把民眾手寫的感動傳遞到母親手中。
(中時)
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