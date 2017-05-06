力勤農產員工再度爆料：不把司機的命當命

台中市衛生局4月26日據報到位於清水的力勤農產稽查，當場封存重達1萬5000多公斤的可疑肉品。（馮惠宜翻攝）

陳男再度爆料力勤勞動條件。(爆料公社)

一名陳姓民眾在臉書「爆料公社」爆料，向台中市衛生機關檢舉清水區力勤農產公司疑涉販售逾期肉品，未獲妥善處理，台中市衛生局開罰600萬元。今日陳男再度爆料力勤農產疑似違反《勞基法》，上班打卡制、下班責任制；3.5噸貨車超載到6噸多；輪胎都光頭胎了才換；凍庫除霜叫司機做不叫專業人員等等。

台中市知名進口肉品業者力勤農產被爆販售逾期肉品，台中市衛生局被質疑瞞了9天才公布稽查結果，台中市衛生局長呂宗學6日召開記者會，公開道歉，也針對查獲業者貯存、販售逾期大腸頭、雞腿事證開罰600萬元。

檢舉者陳男今日再度於「爆料公社」爆料「力勤農產有限公司第二彈」，他表示自己懶得跟勞工局檢舉，不知道要拖多久，不管誰執政，永遠都這樣！他感嘆說「很多人為份可溫飽的薪水，都是吞忍。唉⋯⋯台灣人真的好奴！懶得檢舉了⋯去檢舉也只是給個交代，罰再多真的有用嗎？這個政府關心底層勞工嗎？」

陳男表示，「剛去那幾個星期天天加班，有次到晚上21:00還在高雄，打給老闆說：有加班費嗎？他跟我說：我們責任制！」他向老闆反應責任制是要去有關單位申請，並且要跟勞工簽約，公家機關同意後才有責任制。老闆回他「不合適不要做。」

陳男說自己當時真的缺這份薪水，因此繼續做下去，但還是不斷反應加班費事宜，「最後老闆娘直接下令，以後下班不用打卡！上班打卡制、下班責任制！而且其他員工週休來上班，卡片還收起來不給打。」應徵時還跟他說「沒有颱風假」。

此外，陳男表示，公司3.5噸貨車，每天出門的都超載，最多載到6噸多。有次被警察押過磅，還被警察說「你不怕死哦?」陳男控訴「都不把司機的命當命」，且輪胎都光頭胎了才換！最久的司機也曾「空車」，在高速公路雨天打滑，老闆才給他換輪胎。

陳男表示離職前公司凍庫除霜，叫他們坐堆高機頂到3樓高的貨架上，然後蓋帆布，一開始他堅決不上，因連安全帶都沒有，最後有去買了2條。陳男說「拜託！除霜要叫專業的！我是司機不是除霜人員，根本草菅人命！」、「然後我們幾乎都沒堆高機執照，還是要求我們要學，會計女生也要。」

陳男表示「總之中南部不止我們這樣，相信很多人為了薪水會低頭，說台灣年輕人不肯吃苦，這樣出香蕉的公司，誰願意當猴子？」

網友留言「很標準的中南部工作」、「這就是⋯台灣」、「台灣勞工真的很可憐」、「要到新北檢舉才有用喔，想想屏東老農」、「司機都是冒著生命在奮鬥的，勞工局我看是勞資局吧？我也是司機這種苦我知道的」、「你沒辦法~ 政府就是最大門神 誰來都一樣!! 」、「這就是台灣啊!我們能怎樣呢?」

(中時電子報)