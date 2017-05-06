建中路現油漬 竹市府：沒危險 不會氣爆

新竹市建中路昨晚出現大遍油漬，造成機車騎士滑倒。(郭芝函翻攝)

警方獲報立刻前往疏導交通，並通知消防局到場利用乾粉覆蓋路面。(郭芝函翻攝)

新竹市建中路昨晚出現大遍油漬，造成機車騎士滑倒，警方獲報立刻前往疏導交通，並通知消防局到場利用乾粉覆蓋路面，防止車輛打滑，市府表示，經專業檢測，現場並無可燃性氣體，沒有立即性危險，目前建中路已暫封兩車道，進行路面開挖，保障市民安全。

市府第一時間組成緊急處理小組，由秘書長陳章賢親自坐鎮，工務處、產發處、消防局和環保局進駐處理，另經市府聯繫中油公司竹苗營業處派員至現場處理，疑似漏油地點經開挖後，發現少量類似瀝青重油摻雜，取樣後初判，該油料可能為數十年前，廢棄管線殘留的重油殘渣，多年來風化，目前油料成瀝青狀。因瀝青燃點高達數百度，不會有起火燃燒或氣爆的疑慮。

(中時)