超越天堂的天堂灣 南極絕景視角
南極百年神祕謎團「血瀑布」，近日被證實源頭起於冰川底部冰封的高鹽分湖泊，水源含有鐵質，湧出氧化而造就出「血瀑布」奇景。南極是罕有人煙的酷寒地帶，孕育眾多奇特極地景觀，其中活火山「奇幻島」與天堂灣(Paradise Bay)也是南極區的特殊地域，「冰與火」交界以及超越天堂的海灣，為極地絕景增添驚奇視角。
南極是僅次亞洲、非洲、北美洲和南美洲的全球第5大洲，除了南極大陸，南極海錯落大大小小島嶼，「奇幻島」即是其一。島嶼形如字母C的迪塞普遜島(Deception Island)，又名「奇幻島」或「欺騙島」，是南極一處活火山，曾是南極捕鯨基地。
這座島嶼之所以被稱為「奇幻島」或「欺騙島」，有一說是指，因為環形島嶼缺口小，曾有船隊在霧中遲遲找不到缺口；另一說法是當時英國人誤把迪塞普遜島當成南極大陸，因而以此為名。當然，現在極地探險、科學團隊、甚至是世界郵輪行程，早已逐一揭開雪白疆域的神祕面紗。
聽聞走訪過南極的探險者回憶，征服南極過程中所有的艱苦，是會化為加倍的歡樂。南極「天堂灣」是被譽為比天堂更美的海灣，寬約13公里，三面環繞巍峨的冰川雪山，猶如「天堂的倒影」，甚至可挑戰爬登陡峭雪坡欣賞峽灣環景，領略極地的高處震撼之景。
(中時電子報)
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