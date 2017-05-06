「仙女」咘咘療癒又好帶 唯獨吃這個秒吐

賈靜雯曝咘咘吃肉就吐。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯今年首度與三個女兒過母親節。（圖／中時資料照片）

賈靜雯2015年閃電宣布嫁給小8歲的修杰楷，並在同年8月生下女兒咘咘，去年母女倆攜手上實境秀，使咘咘成為年紀最小的超人氣網紅，近日，賈靜雯接受媒體專訪，透露咘咘個性乖、療癒又好帶，唯獨吃肉時會秒吐，小小年紀的她一口肉都不吃，被修杰楷虧是仙女體質。

據《蘋果日報》報導，賈靜雯今年3月生下三女兒「Bo妞」，今年首度與三個女兒過母親節，她不認為現在的狀態是「苦盡甘來」，因為知道當媽媽對小孩的操心是一輩子的，也首談有勇氣三度當媽主因，是因為先前養育兩個寶貝女兒時沒太大煩惱，才讓她願意再生。

談及可愛的咘咘，賈靜雯透露曾請朋友幫忙帶咘咘一天，結果對方不但不喊累，還開心表示經過這一天煩惱都沒了，封咘咘是「療癒系女娃」，而集所有優點於一身的咘咘，其實有個不為人知的怪癖，除了喝奶、吃菜飯外，咘咘一碰到肉竟然會直接吐出來，不愛吃肉的習慣讓修杰楷都喊她「仙女」。

而十分疼愛咘咘的修杰楷先前看到女兒露香肩就直呼崩潰，先前徐若瑄帶帥兒Dalton拜訪賈靜雯一家，沒想到咘咘竟主動獻吻Dalton，賈靜雯笑回：「咘咘妳的『啾咪』謝法也太熱情了吧⋯爸爸正在崩潰中⋯」，修杰楷則假裝淡定說：「嗯⋯⋯⋯很主動」，讓粉絲笑翻。

(中時電子報)