「仙女」咘咘療癒又好帶 唯獨吃這個秒吐
賈靜雯2015年閃電宣布嫁給小8歲的修杰楷，並在同年8月生下女兒咘咘，去年母女倆攜手上實境秀，使咘咘成為年紀最小的超人氣網紅，近日，賈靜雯接受媒體專訪，透露咘咘個性乖、療癒又好帶，唯獨吃肉時會秒吐，小小年紀的她一口肉都不吃，被修杰楷虧是仙女體質。
據《蘋果日報》報導，賈靜雯今年3月生下三女兒「Bo妞」，今年首度與三個女兒過母親節，她不認為現在的狀態是「苦盡甘來」，因為知道當媽媽對小孩的操心是一輩子的，也首談有勇氣三度當媽主因，是因為先前養育兩個寶貝女兒時沒太大煩惱，才讓她願意再生。
談及可愛的咘咘，賈靜雯透露曾請朋友幫忙帶咘咘一天，結果對方不但不喊累，還開心表示經過這一天煩惱都沒了，封咘咘是「療癒系女娃」，而集所有優點於一身的咘咘，其實有個不為人知的怪癖，除了喝奶、吃菜飯外，咘咘一碰到肉竟然會直接吐出來，不愛吃肉的習慣讓修杰楷都喊她「仙女」。
而十分疼愛咘咘的修杰楷先前看到女兒露香肩就直呼崩潰，先前徐若瑄帶帥兒Dalton拜訪賈靜雯一家，沒想到咘咘竟主動獻吻Dalton，賈靜雯笑回：「咘咘妳的『啾咪』謝法也太熱情了吧⋯爸爸正在崩潰中⋯」，修杰楷則假裝淡定說：「嗯⋯⋯⋯很主動」，讓粉絲笑翻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。