感嘆才女作家遭遇 吳宗憲要陳星「有做就出來」

吳宗憲感嘆林奕含不幸遭遇。(圖／本報系資料照)

近日才女作家的事件鬧得沸沸揚揚，綜藝天王吳宗憲今(6日)錄《小明星大跟班》時，被問到此事，他也呼籲「如果真有的話就出來」。

對於林奕含的不幸遭遇，吳宗憲感嘆：「為人師表，發乎於情止乎於禮，如果有的話，讀聖賢書，所學何事？如果有的話就出來，但已經十幾天都沒出來，應該就出不來了，出來就是千夫所指。但到底如何，應該交給司法去還原真相。」他也不多做評論，希望受到傷害的人，能早日走出來。

至於現場邀請許多靈媒來節目，他坦言自己受洗前其實是無神論者，「你要我講真心話就是唬爛的啦」，不過這是他個人觀點，他不相信有鬼，而且他覺得人比鬼可怕，雖然不信鬼，不過當初他爸爸冥婚娶媽媽的妹妹，他認為這習俗是可信的，「娶的用意是給活的人感受的」。

(中時電子報)