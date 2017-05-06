感嘆才女作家遭遇 吳宗憲要陳星「有做就出來」
近日才女作家的事件鬧得沸沸揚揚，綜藝天王吳宗憲今(6日)錄《小明星大跟班》時，被問到此事，他也呼籲「如果真有的話就出來」。
對於林奕含的不幸遭遇，吳宗憲感嘆：「為人師表，發乎於情止乎於禮，如果有的話，讀聖賢書，所學何事？如果有的話就出來，但已經十幾天都沒出來，應該就出不來了，出來就是千夫所指。但到底如何，應該交給司法去還原真相。」他也不多做評論，希望受到傷害的人，能早日走出來。
至於現場邀請許多靈媒來節目，他坦言自己受洗前其實是無神論者，「你要我講真心話就是唬爛的啦」，不過這是他個人觀點，他不相信有鬼，而且他覺得人比鬼可怕，雖然不信鬼，不過當初他爸爸冥婚娶媽媽的妹妹，他認為這習俗是可信的，「娶的用意是給活的人感受的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。