普丁加強網路控管 line及微信都遭禁
俄羅斯總統普丁下令打擊恐怖份子並加強網路監控，俄羅斯近日大動作封鎖未在俄國登記、未將數據儲存在俄境伺服器的通訊軟體，其中包括台灣常用的line和中國的微信。
中央社報導，普丁近日接見了「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）及「俄羅斯總檢察院」（The Prosecutor Generals Office of the Russian Federation）的官員，要求他們針對打擊恐怖分子、完善網路違禁資訊控管提出具體建議。
首先「中標」的是台灣普遍使用的Line，還有BlackBerry Messenger（BBM）、Imo.im以及視訊通訊軟體Vchat。沒多久俄國政府又禁了中國最大的行動通訊平台「微信」。
俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構發言人安佩龍斯基（Vadim Ampelonskiy）表示，被封鎖的通訊軟體都違反俄國相關法令。
根據俄羅斯現行資訊暨資訊科技法規，通訊軟體屬於「資訊傳播者」的一種，在俄國境內營業需要先向主管機關登記，並將一年內的數據儲存在俄國境內伺服器，且俄國政府有權調閱所有資料。
該法規實行以來，Google、eBay、Booking.com、Uber、Threema等外國網路公司都已陸續採取行動，將當地用戶資料儲存於俄羅斯境內。不過像是Facebook、「推特」（Twitter）與「領英」（LinkedIn）等社群網路都未有動作。
(中時電子報)
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