新店國小120歲生日 朱立倫勉勵再創二甲子風華
新北市新店區碧潭邊的新店國小，今（6）日舉辦創校「榮耀二甲子」校慶，包括市長朱立倫、歷屆校友、在地鄉親及全校師生齊聚該校運動場，切蛋糕祝母校120歲生日快樂。
校慶典禮首先由朱立倫獻上賀詞，祝「新店國小120週年生日快樂！」市長說，120年是兩個甲子，歷史真的很悠久，但學校依然保有活力及朝氣，更是一所與時俱進的創新小學。
朱立倫指出，新店國小位於風景優美的碧潭邊，培育出不少優秀子弟與傑出校友，分布各行各業，為台灣經濟發展貢獻心力，包括「經營之神」王永慶都是新店國小的校友。也非常感謝歷屆校友捐資興學，協助學校改善教學環境，讓師生得以安心學習。
今日校慶，該校第44屆的校友也特別出席校慶獻唱「新店國民小學校友歌」，由該屆校友黃昭麟先生編曲填詞，他們如今都是80多歲的阿公阿嬤了。此外，於民國64年退休的童芳中老師也專程前來祝賀，他也勉勵大家繼續努力，再創新店國小二甲子風華。
新店國小創立於民國前14年，並在當年的5月6日舉行開校典禮，因此訂這天為校慶，是新店地區的第一所學校。為了歡慶120歲生日，學校特地辦理「新店120 榮耀二甲子」校慶活動，邀請歷屆校友、社區民眾一起共襄盛舉。
(中時)
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