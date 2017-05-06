政見會 韓國瑜：老天爺給了台灣蔣經國
國民黨主席選舉，6日下午中央黨部由TVBS電視台舉行第二場電視政見會。一輪發言中，前北農總經理韓國瑜表示，台灣以前是「經濟學台灣、政治學台北」，現在經濟和政治都無法驕傲，一切環結都在政治，「我們國民黨有責任讓民進黨不要走偏」。
他說在上次政見會後，許多朋友打電話和他聯絡，指對台灣的詐騙集團猖獗表示憂心，沒有人不擔心台灣未來、下一代。他表示，新加坡什麼都沒有，蔬菜、水果都沒有，現在卻是東協的鑽石，老天給新加坡最大的禮物是偉大的領袖李光耀；大陸十年文革，幾千萬人死亡，老天爺給共產黨最好的禮物是鄧小平；老天爺也給了台灣蔣經國。韓認為，他們三人都是從艱苦環境中卓然而起，最重要都做到「苦幹實幹」。
韓國瑜批，以前說「經濟學台灣、政治學台北」，現在還能學台灣嗎？360行在哀號，士的公教變過街老鼠、年金被砍；農民菜價一貴抓菜蟲，菜價一跌，農藥貴肥料貴；工人遇到一例一休後，嘆賺錢困難；商的部份，工總理事長也說目前進入了微利時代，水難、電難、工難，得不到良好政策。
韓國瑜比喻，「政治騙子比愛情騙子還可怕」，民眾現在被藍綠逼到什麼狀況，一切要等四年，搞到只能「用腳投票、含恨投票、只剩下四年一張票」，「我從來沒聽過去投票的人感嘆，這兩個人都那優秀不知道選誰，現在只能選比較不爛的。」
(旺報)
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