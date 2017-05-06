南山中學師生總動員 募千斤白麵條助貧困家庭

新北市南山中學於母親節前夕號召全校師生總動員，募集千斤白麵條援助貧困家庭。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學於母親節前夕號召全校師生總動員，募集千斤白麵條援助貧困家庭，截至5日止，募得1474公斤，今（6日）舉辦慶祝母親節活動，物資交由安德烈食物銀行協助轉贈貧困家庭，將有千個弱勢家庭受惠。

千斤白麵活動緣起於學校社團例行探訪弱勢族群課程，平時即安排同學們協助安德烈食物銀行整理募集的各類食物，整理的重點在檢視食物是否過期、分出屬於主食品或副食品、有無老人需要的營養品等，整理完後分裝各需求家庭的量，由安德烈負責分送。

過程中同學們感受到需要幫助家庭的量與迫切，進而希望做更直接的幫助，開始發起募集千斤白麵條的活動，尤其在母親節來臨時刻，也希望困苦家庭能感受校園溫馨的氛圍。

此次活動目標是募集1000公斤白麵條，不收泡麵為主，每500公克為單位，保存期需6個月以上，的一個響應的是校友會理事長林志宏，個人捐助100斤，果然號召了全校同學，一共募集了1474公斤。

南山中學蔡銘城校長表示，每年母親節慶祝活動，學校除了表揚母親代表及孝悌楷模外，園遊會的辦理也廣邀弱勢團體，希望分享節慶的歡樂，今年邀請台灣世界展望會、創世基金會、中和康復之家、華山基金會、育成集賢庇護工場參與，同時贈送千斤白麵條援助貧困家庭，同學們都能充分感受付出的歡樂與學習到對弱勢族群應有的關懷。

(中時)