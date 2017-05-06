水溝變紅河　地下工廠用豬腸提煉抗凝血祭所致

屏東市頭前溪崁頂仔溝渠今天莫名變「紅河」。（謝佳潾翻攝）

屏東市頭前溪崁頂仔溝渠今天莫名變「紅河」。（謝佳潾翻攝）

環保局會同警方前往查緝。（謝佳潾翻攝）

查扣證物。（謝佳潾攝）

超噁！屏東市頭前溪崁頂仔溝渠今天莫名變「紅河」，環保局獲報後立即進行稽查，竟發現附近有地下工廠以清洗豬腸作掩護，實是從豬腸內提煉抗凝血劑，再透過小三通方式以每公斤2萬元賣到大陸，目前業者已被警方帶回偵訊，全案持續偵辦中。

(中時)