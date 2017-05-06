中市南區模範母親　93歲母親熱心公益教養子女有成

中市南區區公所舉辦模範母親表揚。（陳淑芬攝）

中市南區區公所6日舉辦模範母親表揚，24人接受表揚，全場最高齡的模範母親是93歲的王莊阿笑阿嬤，她雖高齡、卻仍很熱血，擔任環保志工清掃巷道、教養子女有成，成為全場矚目焦點。

南區公所今天舉辦模範母親表揚活動，還安排民眾DIY康乃馨花，現場獻給母親，在溫馨5月間，親自表達對母親的感恩之情，現場氣氛溫馨、歡樂。活動由區長鍾正光主持、市議員邱素貞也到場祝賀。

鍾正光指出，今年獲獎的24名模範母親，最年長者為崇倫里王莊阿笑阿嬤，現年93歲；最年輕者為江川里的邱秀凉，今年59歲。母親犧牲奉獻、不求回報、辛苦持家，是社會重要的力量，令人敬佩。

邱素貞自掏腰包，購買1千株五顏六色的康乃馨，分送在場的每位母親，還現場加碼獻唱一首「阿母的手」，表達對母親的敬意與謝意，獲得熱烈的掌聲。

93歲王莊阿笑阿嬤，熱心擔任環保志工，清掃巷道與綠美化工作不遺餘力，教養子女，以身教重於言教、關懷重於責備，母子情深深獲鄰里好評。

(中時)