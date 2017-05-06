婦人與男通姦 那兒有痣成鐵證

徐姓婦人外遇黃姓男子，遭丈夫發現，徐婦丈夫怒控黃男妨害家庭並求償，黃男雖矢口否認，但徐婦證稱「黃男性器官有痣」等特徵。

黃男起初否認與徐女發生性關係，辯稱徐女是他的員工，兩人只是談得來；而徐女則證稱，與黃男交往期間常到黃男住處「嘿咻」，她細數黃男的身體特徵，包括性器官有痣、皮膚不太好、會脫屑、背部長痘痘、大腿內側有瘀青斑點、脖子後面有刺青等。

桃園地院法官認為，黃男確實與徐婦通姦，民事部分判決他須賠償50萬元，刑事部分，黃男道歉獲得原諒撤告。

(中時)