3人攀登守關山迷路 警義消救援中
來自台中市的3人登山隊伍攀登仁愛鄉守關山，一名楊姓登山客跌倒腰部受傷，昨晚深夜求援，南投警、義消出動搜救，但因隊員無法明確告知所在位置，增加搜救難度。
南投縣消防局指出，3名年約30多歲的登山客手機未下載任何定位軟體，憑著印象搭計程車至仁愛鄉南豐村進入登山口，便開始登山，受傷且報案的楊姓男子不清楚位置，因此僅能以隊伍入山時間及腳程，推斷迷路受困的位置，應是位於埔里鎮與仁愛鄉交界的守關山附近。
南投縣消防局仁愛分隊、中心碑分隊、林務局、神鷹等中部地區搜救團體昨天深夜陸續上山緊急救援，警消表示，凌晨已有一批4人小組徹夜上山，早上7時許又集結第二批隊伍前往，盼能盡快找到人，帶回好消息。
(中時)
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