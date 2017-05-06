全大運／3破許淑淨紀錄 郭婞淳初體驗摘金

郭婞淳全大運舉重58公斤級3破大會摘金。(林宋以情攝)

亞錦賽摘金而歸，我國舉重好手郭婞淳6日首度全大運披輔大戰袍出賽，在公開女子58公斤級以抓舉100公斤、挺舉131公斤、總和231公斤，3項改寫許淑淨6年寫下的大專舉重錦標賽紀錄摘金。

全大運58公斤級大會紀錄是由許淑淨100學年大專錦寫下的抓舉99公斤、挺舉125公斤、總和224公斤，郭婞淳去年因為比賽撞期錯過為母校爭牌機會，這回不僅全力拚金牌，賽前更瞄準改寫大會紀錄，4個目標一次達成。

郭婞淳全大運舉重58公斤級3破大會摘金。(林宋以情攝)

郭婞淳全大運舉重58公斤級3破大會摘金，我國冬奧競速雪橇好手連德安也來為郭婞淳助陣。(林宋以情攝)

不過她坦言亞錦賽歸國，加上先前還赴台東演講，身體稍微疲累，並未達自己要求，「先求穩再突破，抓舉100公斤是最低標準。」首度參與綜合性賽會，郭婞淳直呼，「運動會跟錦標賽很不一樣，比較熱鬧，觀眾也蠻多的。」

自我要求高的郭婞淳，笑說自己追求的是「舉重若輕」的境界，「我對自己動作要求比較高，常看國外選手、自己也出國比賽，能夠達到舉很重，但看起來很輕的感覺。」

改寫許淑淨紀錄，郭婞淳自己63公斤級大會紀錄，在同一天被後起之秀江念欣打破，郭婞淳認為是件好事，「前陣子有斷層，這樣的良性競爭很好，代表後有追兵，自己得繼續努力。」

(中時電子報)