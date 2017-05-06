高雄鐵路地下化 1工人摔落2米洞

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工人不慎從作業車摔落到2米深洞裡，所幸無生命危險。（柯宗緯翻攝）

高雄鐵路地下化工程如火如荼進行中，未料今（6）日中午傳出意外。1名45歲工人不慎從作業車摔落2米深洞裡，消防分隊3車9人前往搶救，工人頭部受傷意識清醒。工程單位初步調查，坐夜車是自走式，疑似因故翻覆，目前現場停工，事故原因有待進一步釐清。

(中時)