孕妻臨盆只差幾天 《武林外史》男星酒駕身亡

大陸演員劉朔上月底酒駕身亡。(取自劉朔微博、新浪網)

大陸男星劉朔曾參與《武林外史》、《武當2》、《楚留香新傳》等電視劇演出，近日驚傳他在4月29號凌晨1點橫店酒駕身亡，留下過幾天就要臨盆的妻子，令人痛心。

劉朔4月29號凌晨1點駕駛小客車，沿東陽市橫店鎮華夏大道西往東行駛，途中撞上護欄，導致車輛嚴重毀損，他經醫院搶救後宣告傷重不治，還從血液中驗出酒精濃度0.23 mg/L，遠遠超過標準值0.08 mg/L。

據橫店交警指出，2016年5月至今共查獲酒駕161人，其中涉及影視劇組工作人員16起，比例高達10%。早前更有橫店某影視公司從藝人角度管理抵制酒駕，宣布涉及酒驾藝人，一旦查實，將被除名。

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(中時電子報)