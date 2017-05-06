媽咪我愛妳! 聖馬爾定防癌健走一起Go

聖馬爾定醫院舉辦健走活動，一早就有老師帶領大家進行暖身活動（余信賢攝）

有健康快樂的媽咪，才有幸福的家庭!溫馨五月天，為提醒婦女朋友在忙碌家庭之餘，也要注意自己的身體，養成定期運動的好習慣，同時鼓勵全家一起動起來、顧健康，天主教聖馬爾定醫院於6日上午在嘉義蘭潭舉行防癌健走活動，並在健走路線中安排關卡與闖關小禮物，讓參與者也能在活動中獲得健康資訊與遊戲趣味。

聖馬爾定醫院長久來以「安全、健康、快樂」做為醫院的願景，期許帶給民眾完善的醫療照護外，對於守護民眾健康不遺餘力，在社區營造與健康促進推廣更是積極力行的目標。聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，用「預防勝於治療」的觀念來強化民眾的健康意識比生病了再來治療更加重要。在這個美麗節日的前夕，與大家一起共襄盛舉健走活動，頭上的太陽是溫暖，身上流的汗是意義，用身體力行來顧健康、獻情意，也向偉大的媽媽說聲: 「媽咪我愛妳!」

健走活動從早上7點開始，各團體陸續報到，做完精神抖擻的暖身操後，眾人精神奕奕的展開健行，沿小雅路往蘭潭國小、蘭潭泛月，再沿環潭道路往崇仁醫護管理專科學校後，再經大雅路返回院區。除了志工與病友團體，其醫療體系下包含中華聖母基金會、護理之家、聖光診所、阿里山醫療站等員工及其家屬等五百多人熱烈參與，場面浩大，朝氣蓬勃。

陳美惠院長表示，運動能使人心情愉快、紓解壓力，和家人一起同行更能促進情感;也能和員工同仁凝聚向心力。藉推動職場健康活動將健康理念傳播到家庭及社區，營造安全快樂的的工作環境，與鼓勵大家養成規律運動習慣的健康生活。健走行程於中午前順利圓滿結束。

(中時)