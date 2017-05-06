豬哥亮養病聽爵士樂 陳亞蘭打氣：一定會有奇蹟

陳亞蘭今隔空為豬哥亮打氣。（圖／中時資料照片）

患大腸癌末期的綜藝天王豬哥亮，日前二度傳出病情危急，然經紀人回應：「病況沒變好也沒變壞」。今(6日)媒體守候在豬哥亮台大病房外，下午聽見房內傳來爵士樂，推測他正在午睡休養，而他多年好搭檔陳亞蘭稍早隔空打氣，表示：「他是一個傳奇的人物，我相信一定會有奇蹟出現。」

據《蘋果日報》報導，今上午護士進入豬哥亮病房內後，聽見一女聲喊：「謝謝」，卻未如昨日聽見豬哥亮聲音，下午，豬哥亮病房傳出樂聲，沒人聊天，推估是家人保持安靜，好讓午睡中的豬哥亮好好休息。

先前豬哥亮傳病危，圈內好友總會被問到豬哥亮近況，據《自由時報》報導，陳亞蘭今出席公開活動，低調不願多談豬哥亮病況，但也有信心的說：「我相信一定會有奇蹟出現」，兩人合作多年，陳亞蘭知道他在意形象，便沒到醫院探望，用簡訊關心，她也表示幾個月前有和豬哥亮講電話，她抱怨他都不回訊息，豬哥亮則笑說：「我就都有看到，就好啦。」

而對於豬哥亮目前健康狀況，經紀人先前表示：「沒變壞」，女兒謝今晶的友人則說：「豬大哥身體狀況穩定。」不懂為何被傳病危，謝金燕20日將到紐約依約演出，謝金晶12、13日將在印尼登台表演，也確定將如期舉行。

(中時電子報)