周沛榕2017個展 嘉義鐵道藝術村5號倉庫展出

周沛榕作品。（文化局提供）

周沛榕作品。（文化局提供）

周沛榕作品展。（文化局提供）

周沛榕為現任國立嘉義大學視覺藝術系暨研究所專任副教授，曾於國內外舉辦多次個展及參與國際展出，1998年曾榮獲巴黎文教基金會第五屆巴黎大獎競賽類首獎；本次展覽主題「原鄉．夢回」創作系列可以視為2015年之「流．光」創作系列之延續，易言之在「流．光」在創作理念與實踐上的基礎上繼續自我追尋之旅。

然而「原鄉．夢回」系列繪畫對於存在感知的表現上，與側重個人生命消逝之緬懷的「流．光」創作系列明顯不同。「原鄉．夢回」創作系列從「流．光」相對低緩、憂鬱而內斂傾向的情感基調轉向了高亢、激烈而外放的表現氛圍，從追憶往日之存在的哀愁氣氛演化為對於當下存在感知的直接把握與表現的奔放情調，從婉轉而壓抑的暗示手法轉變為當下直接地袒露。繪畫形式的主軸亦因此從以超現實主義為主的狀態，演變成以表現主義繪畫的個人化形式為主的現狀，從無意識與意識縝密的綜合體中逐漸顯現出無意識之自發行動繪畫之意趣。

嘉義鐵道藝術村始終秉持高水準與高品質堅持辦理各項展覽，將國內外優質的當代視覺藝術帶給民眾，盼望透過傑出作品的展示，提升民眾對當代藝術的認識與鑑賞力。「原鄉．夢回」-周沛榕2017個展於5月6日至5月28日在嘉義鐵道藝術村5號倉庫展出，歡迎參觀。

(中時)