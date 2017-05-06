大小支雷公槍 高山平地冒出土
雨後的野地，偶見1種酷似古槍的花株，突然像竹筍般，從地面冒出頭！這種叫作「魔芋」的怪異植物，民間俗稱「雷公槍」，蒟篛就是用它們塊莖所製作；台大實驗林管處3年前蒐齊4種台灣原生魔芋，集中栽植在南投縣竹山鎮下坪自然教育園區，其中「密毛魔芋」最近開花，花株高約125公分！
而玉山塔塔加鹿林山頂稜線，最近也出現不少葉子呈放射狀排列、開出扁平佛焰苞花序的草本植物，乍看似是「眼鏡蛇撐雨傘」的怪異模樣，引人好奇與關注。專家說，該植物名叫「長行天南星」，與魔芋同屬天南星科植物，兩者算是堂兄弟。
台大實驗林管處研究助理楊智凱、洪志遠表示，魔芋為華盛頓公約規範、全球禁止輸出的重要物種；台灣有4種分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋，它們屬天南星科植物；養分充足時會先竄花株，再從附近長出葉子。
台灣魔芋佛焰苞花序約60到70公分高；密毛魔芋含花柄可達近3公尺；東亞魔芋高1到2公尺；疣柄魔芋最矮，雖不到50公分，但花徑可達40公分，而且它的塊莖體積較大，是4種魔芋中製蒟篛最具潛力及經濟價值者，可惜分布數量太少，難見利用。
台灣原生魔芋，分布以南部為主，數量稀、可遇不可求；下坪這支密毛魔芋高125公分，稱不上特別巨大，但能欣賞到它也算是有好的機緣和福分。
長行天南星生長於中、高海拔山區，塊莖有毒、但亦為藥用植物，其眼鏡蛇造形的花苞，令人驚豔。知名生態解說員葉建興指它頗有潛力發展為盆栽觀賞植物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。