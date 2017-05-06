大小支雷公槍 高山平地冒出土

竹山的台大下坪園區，密毛魔芋開出高約125公分的佛燄苞花株。（沈揮勝攝）

台大實驗林研究人員洪志遠(右)為遊客講解密毛魔芋藉由本身氣味，吸引昆蟲達成授粉的過程。(沈揮勝攝)

塔塔加附近幾名遊客，圍著開出佛燄苞的長行天南星，興奮拍照攝影。（沈揮勝攝）

有些植株高度僅約10公分的長行天南星，都已經會開出佛燄苞。（沈揮勝攝）

玉山塔塔加的長行天南星開出佛燄苞，乍看酷似眼鏡蛇撐雨傘。（沈揮勝攝）

雨後的野地，偶見1種酷似古槍的花株，突然像竹筍般，從地面冒出頭！這種叫作「魔芋」的怪異植物，民間俗稱「雷公槍」，蒟篛就是用它們塊莖所製作；台大實驗林管處3年前蒐齊4種台灣原生魔芋，集中栽植在南投縣竹山鎮下坪自然教育園區，其中「密毛魔芋」最近開花，花株高約125公分！

而玉山塔塔加鹿林山頂稜線，最近也出現不少葉子呈放射狀排列、開出扁平佛焰苞花序的草本植物，乍看似是「眼鏡蛇撐雨傘」的怪異模樣，引人好奇與關注。專家說，該植物名叫「長行天南星」，與魔芋同屬天南星科植物，兩者算是堂兄弟。

台大實驗林管處研究助理楊智凱、洪志遠表示，魔芋為華盛頓公約規範、全球禁止輸出的重要物種；台灣有4種分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋，它們屬天南星科植物；養分充足時會先竄花株，再從附近長出葉子。

台灣魔芋佛焰苞花序約60到70公分高；密毛魔芋含花柄可達近3公尺；東亞魔芋高1到2公尺；疣柄魔芋最矮，雖不到50公分，但花徑可達40公分，而且它的塊莖體積較大，是4種魔芋中製蒟篛最具潛力及經濟價值者，可惜分布數量太少，難見利用。

台灣原生魔芋，分布以南部為主，數量稀、可遇不可求；下坪這支密毛魔芋高125公分，稱不上特別巨大，但能欣賞到它也算是有好的機緣和福分。

長行天南星生長於中、高海拔山區，塊莖有毒、但亦為藥用植物，其眼鏡蛇造形的花苞，令人驚豔。知名生態解說員葉建興指它頗有潛力發展為盆栽觀賞植物。

(中時)