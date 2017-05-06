道恩斯vs江辰晏 5／7猿獅戰中時電子報直播
Lamigo桃猿7日將與統一獅在桃園球場展開系列賽最後交手，回到桃園主場就氣勢如虹的猿隊推道恩斯先發，獅隊則以江辰晏應戰，相較穩居龍頭的猿隊，獅隊若無法奪勝，很可能被緊追在後的中信兄弟超前，讓出第2名的位置，這場關鍵對決，中時電子報將與Eleven Sports合作，帶大家全程觀看。
猿隊本周前4戰僅吞1敗，如今戰績遙遙領先其他3隊，且猿隊今年在桃園主場銳不可擋，14場比賽僅輸2場，加上攻守近況都很理想，且這場比賽掛帥的道恩斯本季首勝就是對獅隊拿下，之後沒有再有對戰機會，該役他繳出6局失2分的優質先發。
獅隊近況就比較不好了！本周好不容易對富邦悍將斬獲2連勝，不過首戰對猿隊卻慘敗，如今兄弟緊追在後，他們極需要1勝來保住位置，但眼前卻強碰投打狀況都很火燙的猿隊，銜命先發的江辰晏責任重大。他過去幾年對猿先發過6場，繳出4勝3敗、自責分率4.70成績，這場將是他今年首度對戰猿隊。
《ELEVEN SPORTS》成立於2015年，為全球頂尖體育賽事及國內關注賽事轉播單位，全天候HD高畫質轉播，由專業製播單位把關，每年直播賽事超過3,500小時。轉播賽事包含桃猿Lamigo全主場賽事、日本職棒阪神虎全主場賽事、美國職籃NBA、英格蘭超級足球聯賽、足總盃、義大利甲級足球聯賽、世足會外賽歐洲區及南美區，以及國人關注的世界桌球巡迴賽、羽球亞錦賽等。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。