道恩斯vs江辰晏 5／7猿獅戰中時電子報直播

道恩斯(左)7日率猿抗獅江辰晏拚勝，中時電子報全程直播。(本報&中央社資料照)

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Lamigo桃猿7日將與統一獅在桃園球場展開系列賽最後交手，回到桃園主場就氣勢如虹的猿隊推道恩斯先發，獅隊則以江辰晏應戰，相較穩居龍頭的猿隊，獅隊若無法奪勝，很可能被緊追在後的中信兄弟超前，讓出第2名的位置，這場關鍵對決，中時電子報將與Eleven Sports合作，帶大家全程觀看。

猿隊本周前4戰僅吞1敗，如今戰績遙遙領先其他3隊，且猿隊今年在桃園主場銳不可擋，14場比賽僅輸2場，加上攻守近況都很理想，且這場比賽掛帥的道恩斯本季首勝就是對獅隊拿下，之後沒有再有對戰機會，該役他繳出6局失2分的優質先發。

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獅隊近況就比較不好了！本周好不容易對富邦悍將斬獲2連勝，不過首戰對猿隊卻慘敗，如今兄弟緊追在後，他們極需要1勝來保住位置，但眼前卻強碰投打狀況都很火燙的猿隊，銜命先發的江辰晏責任重大。他過去幾年對猿先發過6場，繳出4勝3敗、自責分率4.70成績，這場將是他今年首度對戰猿隊。

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(中時電子報)