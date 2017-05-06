清大生造升級版賽車　再戰國際賽事

清大賽車工廠團隊，去年徒手打造貨真價實F1賽車，前進日本國際學生方程式賽車比賽，返台不到1年又造升級版「清華2號」賽車，車體減重1／3、加速時間更快，6日進行成果展示。（郭芝函攝）

清大賽車工廠團隊，打造升級版「清華2號」賽車，6日進行成果展示，車體不僅比前台車減重1／3、加速時間更快，吸引許多學生圍觀。（郭芝函攝）

一群熱愛賽車的清大生，去年創賽車工廠，徒手打造貨真價實F1賽車，奪下國際學生方程式賽車比賽，台灣隊伍中冠軍，為取得更好成績，不到1年又造升級版「清華2號」賽車，車體減重1／3、加速時間更快，目標今年進全球前30名。

6日成果展示，談到打造過程，清大賽車工廠隊長、動機系大三生吳中信說，賽車工廠尋找贊助經常碰壁，所幸打動台灣專業製造電弧類切／銲設備大廠盛全公司，贈送價值10萬的焊接設備及免費焊接課程，副總經理曾銘智還帶他們參觀工廠與製作流程，焊接車架遇困難時，曾銘智更曾清晨4點從高雄北上，協助他們完成焊接，既感激又感動。

不到1年時間做出更快的賽車，是成員日以繼夜努力的成果，白天上課、晚上造車，寒假也不放鬆，每天上午9點到下午5點都在教室設計車輛，成員陳咸穎說，隊長吳中信因壓力大、睡眠不足生病，仍堅持到工廠為賽車加工，敬業精神讓大家更團結。

吳中信表示，為讓「清華2號」速度更快，將全車結構及零件輕量化，並將空間利用到極致，車長由3米縮短為2米，懸吊系統採輕巧、強度又高的鈦合金，連剎車踏板與座椅的重量也都減輕，引擎性能更加傑出，比前一代減少125公斤、總重225公斤，0至100公里加速只需4.2秒，堪稱進化升級版。

創隊隊長、清大動機系大四生林展均表示，去年首次參賽，雖是台灣參賽隊伍冠軍，但在全球92支隊伍中只排名第65名，還有很大進步空間，今年目標期許進入前30名，目前正籌募車體海運費用，期待順利出發。

日本國際學生方程式賽車比賽邁入第15屆，今年共來自印尼、泰國、中國、印度、孟加拉、奧地利等98支隊伍參賽，帶隊老師、動機系教授林昭安說，賽車幾乎是他們獨立完成，遇到困難才從旁協助，車手還特別每周做2至3次重量訓練，加強肌耐力，今年9月團隊赴日再戰。

(中時)