棄美巡打日巡 美將湯普森日大賽可望「雙贏」
美巡(LPGA)本周在墨西哥進行歐秋雅邀請賽，但世界排名第5美國名將湯普森不打，選擇飛越太平洋到日本茨城參加日巡大賽撒隆巴斯盃高球賽。她6日打完第3輪證實自己的選擇是對的，此戰有希望「雙贏」，賺到出場費與衛冕成功。
湯普森去年應邀參加這場日巡年度大賽，果然不愧是來自全球女 子最高殿堂的美巡高手，一舉奪下冠軍，本屆前來尋求衛冕，雖首輪交出不理想的74桿，但第2輪恢復水準揮出69桿，6日第3輪再飆出當日最低桿(2人)68桿，以總桿211桿(-5)躍居與地主女將川岸史果並列第2，只落後領先者韓將金荷娜1桿，贏得「2連霸」希望大增。
以湯普森的名氣，推測這場比賽的出場費至少20萬美元，如果明天最後1輪衛冕成功，將再進帳2160萬日圓獎金(約台幣583萬元)，兩項收入加起來超過1千萬台幣，比贏1場美巡冠軍還好賺。
4位晉級台灣女將仍以蔡佩穎排名最佳，她第3輪揮出71桿，以214桿並列第7，明決賽輪爭奪日巡生涯首場大賽前10。劉依貞 打出70桿，以218桿上升至並列第27，盧曉晴失常揮出75桿，以219桿退居並列第32，姚宣榆交出76桿，以221桿下滑至並列第40。
(中時電子報)
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