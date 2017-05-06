各出奇招！嘉義縣鹿草芒果節 湧入千人採果

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果，一對遠從桃園來的江姓夫妻興奮地展示採來的芒果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果，還有民眾不顧安危爬上芒果樹採果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉6日封閉167縣道舉辦採芒果活動，現場吸引了眾多民眾前來採果。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子方向的道路，兩旁種滿了土芒果樹，每到芒果成熟期都吸引許多人去採芒果，鹿草鄉公所在6日上午舉辦鹿草芒果節，吸引了上千位民眾，並封閉道路讓民眾拿著長竹竿、網子等工具到場體驗採果樂趣。

鹿草鄉167縣道路旁的芒果樹是鹿草鄉公所早期栽種當作行道樹，綠美化當地的環境，卻沒想到芒果樹一到了每年的5月就會開始結果，成熟的果實會自然掉落。但由於芒果樹的位置就位居通往鹿草鄉的重要地點，所以往來的人車稍多，也曾導致機車騎士未注意到馬路上有芒果，造成騎士摔倒受傷。

為避免困擾，鄉公所接受民眾建議，限時開放採果。去年首度開放民眾報名自由採摘，今年採網路報名，不料3天內即湧進2500人報名。在6日鄉公所將這3公里種有芒果樹的路段封閉至上午11點，讓前來的民眾可以安心在道路上採果。

一對江姓夫妻表示，當初是在網上看到鹿草鄉公所的公告就馬上報名，他們早上6點從桃園出發來到鹿草採芒果的現場。由於以前從來沒有親自採過，這一次來到鹿草採果特別興奮，出發前還自己找長竹竿加上網子當作採果工具，沒想到，一採就採了近百顆的土芒果。

鹿草鄉長楊秀玉表示，167縣道有長達3公里的路段種植了500多棵土芒果樹，公所沿途設有8處流動廁所，民眾可自備竹竿、網子等工具到場享受「採芒果」的樂趣。

(中時)