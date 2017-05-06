台3線全國第1個駐地工作站故事屋角 揭牌

全國第1個工作站─新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」，6日浪漫揭牌開幕。（陳育賢攝）

新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」，6日揭牌開幕。（陳育賢攝）

新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」，6日揭牌開幕。（陳育賢攝）

新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」，6日揭牌開幕。（陳育賢攝）

為打造浪漫台3縣，全國第1個工作站—新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」，6日浪漫揭牌開幕，文化局與社造中心團隊即日起串連地方進行資源整合，將定期辦理台3線動靜態活動，作為在地居民親近認識台3線、意見溝通、學習交流的據點，成為竹縣台3線的整合平台。

位在橫山鄉中豐路、台鐵內灣支線旁的「故事屋角」台3線駐地工作站，今天在縣長邱鏡淳、客委會副主委楊長鎮、文化局長張宜真、橫山鄉長古榮耀、縣議員張志弘、台3線在地耆老─採礦工人黃日光、伐木工人李金龍等人共同揭牌。

邱鏡淳表示，在地耆老們見證了台3線的歷史發展軌跡與產業興衰，已高齡80歲的黃日光用「還沒死就先埋」一語，道出礦工無奈的悲情心聲，他的年輕歲月都在礦坑裡度過，從1天50元工資到2000元，走過時代的變遷，在礦坑裡養活了家庭，讓孩子有所成就。

邱鏡淳說，台3線上充滿著浪漫與哀愁，有著數不盡的客庄山林故事，「故事屋角」台3線駐地工作站的成立，就是要深入挖掘記錄台3線的人文風情，梳理探索地方人物及故事。

張宜真則表示，故事屋角是客委會補助「台3線文藝復興運動計畫」經費建置，未來將深入了解台3線沿線在地居民需求，結合在地人文脈絡、客家文史及凝聚社區共識。

今年度將以竹縣北台三線，包括關西鎮、橫山鄉、竹東鎮為主要區域先行辦理計畫工作，包括6場台3線主題展、5場講古打擂台、2場公民審議、5處社區亮點營造，並邀請各領域達人進行培力課程、舉辦緩緩生活節等活動，經由在地發聲，由下而上齊心打造台3線優質生活環境，提升浪漫生活品質，讓大眾看見台3線的文化底蘊。

同時期待透過工作站的成立，發掘屬於在地客庄故事、凝聚居民向心力，共同探討在地文化及公共事務議題，進而帶領在地居民及大眾在慢食、漫遊、慢活中感受生命之美，為台3線譜下新的篇章，展現浪漫客庄大道。

(中時)