水上老人肩頸硬梆梆 崇仁護專來服務

嘉義縣議員林緗亭6日舉辦母親節活動，邀請村內的老人前來讓崇仁護專美保科的學生進行肩頸保健。（余信賢攝）

嘉義縣議員林緗亭6日舉辦母親節活動，邀請村內的老人前來讓崇仁護專美保科的學生進行肩頸保健，阿公正在享受學生專業的按摩，讓平常務農的雙肩放鬆。（余信賢攝）

嘉義縣議員林緗亭6日舉辦母親節活動，邀請村內的老人前來讓崇仁護專美保科的學生進行肩頸保健，一位阿嬤正開心地接受2位學生的按摩。（余信賢攝）

母親節即將到來，6日嘉義縣議員林緗亭為了讓水上鄉的阿公嬤過個難忘的母親節，特請崇仁護專美保科學生前來水上龍德村老人食堂，為老人們按摩肩頸，更教老人製作扇子，廣結善緣。

6日水上鄉龍德村的老人食堂內擠入了120位的阿公嬤，為了就是要來體驗肩頸保健以及扇子製作。嘉義市崇仁護專美容保健科來了40位學生來服務這些老人們。這些老人平時在村子內都是從事農耕工作，因此自己的肩頸時時都處在硬梆梆的狀態，在這些美保科學生溫柔雙手的按摩之下，都軟化了。現場除了學生幫老人們進行肩頸按摩保健之外，還教老人製作扇子。

特別的是一位美保科一年級的林祜妃恰巧就是這村子裡長大的孩子，在這次的社區服務裡，正好幫自己的阿公按摩肩頸。阿公才知道自己的孫女原來是在學校學習美保方面的技能，林同學表示，自己相當興奮可以在活動中親自為自己的阿公按摩，平常在學校的課業相當多，回到家也較無時間與阿公聊天，所以阿公也不知道自己在學校裡是學什麼科目。

住在外溪洲村的林姓阿嬤說，平常都在田裡工作，所以肩膀都很硬，剛好知道議員林緗亭要在母親節前夕辦理這個有意義的活動，就與村裡的老人們一同前來，在崇仁的學生幫忙按摩後，自己的雙肩頓時輕鬆許多。

崇仁護專美保科主任陳立賢表示，在母親節前夕，帶系上40為學生來到水上龍德村老人食堂為老人們服務，一方面是讓學生可以有更多元的服務教育，一方面將學生在校所學的技能回饋給社會，讓學生在假日時可以做社區服務，不要在假日一直接觸3C產品。

縣議員林緗亭表示，這次的活動有40位崇仁護專學生服務120位老人，在母親節前夕透過保健按摩方式，讓平常務農的老人家也可以在假日來到老人食堂與大家同樂聯誼。

(中時)