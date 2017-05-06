竹市桐花祭 大小朋友嗨翻

「2017新竹市客家桐花祭－春日桐樂會」6日高峰植物園與桐花廣場舉辦，現場還有許多手作課程。(郭芝函攝)

「2017新竹市客家桐花祭－春日桐樂會」6日高峰植物園與桐花廣場舉辦，今年活動以昆蟲及桐花作為主題，並與場地環境連結營造主題氛圍，結合客家文化，展現客家桐花之美。

活動邀請到「皮皮兒童表演藝術團」帶來精采的《西瓜王子》，大型充氣造景配上大玩偶，吸引現場小朋友目不轉睛。此外，周邊活動包含賞桐健行趣、昆蟲捉迷藏、親子闖關活動、親子DIY活動等豐富活動，吸引不少民眾趁著周末，帶著小朋友一起到植物園賞桐健行。

周邊活動包括賞桐健行趣、昆蟲捉迷藏、親子闖關活動及親子DIY活動等，許多民眾透過人行天橋步行至高峰植物園，漫步於奇幻森林，欣賞桐花飛落，現場也請到環境教育老師提供專業的導覽解說，帶領大小朋友一起認識大自然與桐花，另趣味DIY區內，讓家長帶著小朋友一同體驗槌染、紙黏土等手作樂趣；現場也設置昆蟲主題著色區，讓民眾親手繪製主題著色畫，並在著色畫中加入客語，讓親子可以用輕鬆愉快的方式認識學習客語；沿途更設有昆蟲集章點，並安排蟲林近身魔術及泡泡秀街頭藝人表演，活動十分豐富；現場小朋友也能用色筆各自展現創意，享受園內的綠樹蟲鳴和悠閒時光。

市府表示，新竹市的客家族群約13萬人，佔全市人口的三分之一，屬於客家文化重點發展區，市府也致力於推廣客語向下扎根，以音樂、戲劇等多元化方式推動客語，並走入校園，讓年輕一代的小朋友能夠學習客語認識客家文化；本次活動以「春日桐樂會」為主題，除了以著色畫結合生活客語外，並聯結高峰植物園豐富的昆蟲生態及桐花樹，邀請民眾闔家攜手來探尋新竹市的秘密森林，讓市區的小朋友也能親近自然、體驗自然，認識新竹市豐富的多元面貌。

另本次桐花祭也首度規劃「慢遊桐花微旅行」，19日至21日在香山茄苳地區連續辦理3梯次，以在地特色小旅行搭配傳統客家人文農村風采及米食體驗，走入山林、親近自然，感受桐花之美及客庄風情，採線上預約，歡迎民眾踴躍報名，體驗一趟知性深度之旅。

(中時)