新北寵物業認證考試開始 虐待動物前科禁參加
新北市動保處6日舉辦首批寵物業負責人及專任人員動保法規考試，考試合格者才能申請寵物登記證，首批共有35人報名。動保處強調，為嚴格把關第一線從業人員，凡有虐待動物前科及不良紀錄者，皆禁止參加考試。
動保處日前規定，5月1日起新北市寵物業新申請業者，其負責人跟專任人員必須通過考試，才能申請寵物業許可證。6日新北市同業公會理事長簡聖文及率會員參加首批考試。他表示，雖已領有許可證的業者只需要修教育學分不須考試，但他和會員仍響應。
在永和區經營繁殖、買賣的侯姓業者說，以前對法條一知半解，甚至搞不清楚飼主應盡的責任，經由這次考試，他對於平時販售的寵物食品或從業相關規定，更清楚了解，且考試內容也不難。
動保處長陳淵泉提及，動保處會先行第一關的篩檢，若曾有虐待動物或違法行為等不良紀錄者，就無法參加考試。而動保處近期也接到大量電話，詢問考題難易度，他也強調，200題題庫已公布在官網上，考試目的並非考倒大家，而是讓業者熟悉法規。
動保處表示，第二梯寵物業動保法規考試預計於7月22日舉行，尚未參加考試的從業人員，可把握機會報名。
(中時)
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