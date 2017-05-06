疑搶快闖紅燈 機車雙載2男無生命跡象

高雄市仁武區八德南路、澄觀路口，今(6)下午2點多發生一起嚴重車禍，2名機車雙載男子，疑搶快闖紅燈，撞上左轉白色轎車，其中一男子彈飛到路旁，另名男子捲入車底，2人都無生命跡象，仍在醫院搶救中。

警方表示，劉姓男子(49年次)今天下午開車經過八德南路、澄觀路，行駛在汽車專用道上停等紅燈，當時左轉燈號轉為綠燈，沒想到一輛機車突然直衝撞上轎車，騎機車雙載未戴安全帽，黃姓(86年次)、洪姓男子傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫搶救。

警方說，劉姓轎車駕駛經檢測酒測值為零，事故原因還有待進一步調查。

(中時)