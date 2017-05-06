國際家庭日愛家健走愛fun行 過5關

由新竹縣家庭教育中心舉辦的「愛fun行 全家easy Go！」健走活動，6日於新豐鄉鳳崎落日登山步道登場。（陳育賢攝）

由新竹縣家庭教育中心舉辦的「愛fun行 全家easy Go！」健走活動。（陳育賢攝）

新竹縣家庭教育中心6日於新豐鄉鳳崎落日登山步道，舉辦「愛fun行 全家easy Go！」健走活動，將健走創意化、樂趣化以及家庭化，縣長邱鏡淳與參與的家庭一起歡度周休，並期許共同關注家庭生活，提升對家庭問題的重視。

邱鏡淳指出，家庭美滿需要不斷學習和經營，提供家庭教育豐富資源和多元學習管道讓民眾利用，不但能營造自己的幸福家庭，更能讓竹縣成為名符其實的幸福城市。

他同時也希望透過這項健走活動，大家能重視家庭關係，著力家庭教育，共創新竹縣幸福美滿家庭。

健走活動包含6項家庭闖關活動，其中有5個關卡須完成核章，第1關「Fun心」─愛的便利貼，鼓勵參加民眾寫下平日說不出的內心話，表達心中的體貼與感恩。

「Fun愛」站，則提供參與民眾對新竹縣家庭教育中心有更深一層的了解，家庭教育中心也藉此機會宣導4128185家庭教育諮詢專線，提供民眾婚姻、親、子職、代間等各種家庭教育問題的諮詢管道。

第2關「Fun圈」─愛家515心手相連，藉由傳呼拉圈遊戲，牽起一家人的手，拉近彼此的距離：第3關「Fun話」─喊出對家人的正向語言，了解相互扶持、彼此關懷的重要。

第4關「Fun坦」─全家人齊心協力透過大塑膠布向前邁進，分工合作通過挑戰，更顯出家人間的獨特情誼，共榮共生；第5關「Fun閃」─家庭大頭貼，使用拍立得拍下全家人的照片，將此次「全家愛同行」的滿滿回憶烙印在底片中，成為彼此共通的語言與共同回憶。

(中時)