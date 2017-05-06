有國安疑慮 影星史蒂芬席格遭烏克蘭列黑名單

好萊塢武打明星史蒂芬席格，遭到烏克蘭列為禁止入境的黑名單。（圖/美聯社）

以《魔鬼戰將》（Under Siege）等電影聞名、好萊塢知名的武打明星史蒂芬席格（Steven Seagal）於去年加入俄羅斯國籍後，如今與另一名法國影星傑哈·德巴狄厄（Gérard Depardieu）一起，被烏克蘭政府以有「國家安全疑慮」為由，成為禁止入境的黑名單內一員。祖母來自海參威（Vladivostok）的席格，在淡出電影圈後，曾被普丁（Vladimir Putin）任命為駐美名譽領事（Consul），外界認為，此番遭列黑名單恐與他先前公開支持俄國入侵克里米亞半島（Crimea）有關。

據英國電訊報（The Telegraph）報導，去年高調加入俄羅斯國籍、並由總統普丁親自頒發護照的好萊塢明星史蒂芬席格，如今傳出遭到烏克蘭政府以危害「國家安全」為由，列為禁止入境的5年黑名單內。對於入籍前多次訪問俄國、並曾公開支持入侵克里米亞半島的席格，烏克蘭政府表示，「考量到其影響力與危險的行為，為避免損及烏克蘭的國家安全與利益，才會做出黑名單的決定。」除了席格，包含主演《大鼻子情聖》（Cyrano de Bergerac）的法國男星傑哈·德巴狄厄和俄羅斯女歌手尤利婭（Yuliya Samoylova）等人，都遭到烏克蘭政府列為禁入黑名單之中。

申請入籍的史蒂芬席格（圖右），與俄國總統普丁（圖左）討論最後細節。（圖/美聯社）

由普丁親手交給史蒂芬席格他的護照。（圖/美聯社）

現年66歲的史蒂芬席格，出生於美國密西根州，祖父母是來自聖彼得堡（Saint Petersburg）的猶太人。小學舉家遷往加州，開始他長年學習合氣道（Aikido）和空手道的生涯，19歲時與日裔女友、也是後來的元配藤谷美也子（Miyako Fujitani）搬至日本大阪，與開設道場的岳父母一起居住，婚後自己開設合氣道道場，名為「天心道場」。進入好萊塢之初，他僅是一名武術指導，後來才被星探與華納兄弟公司發掘，成為真正的武打演員，成為與史特龍（Sylvester Stallone）、阿諾（Arnold Schwarzenegger）、布魯斯威利（Bruce Willis）同名的動作巨星。

普丁和席格私下是很要好的朋友，一個擁有柔道黑帶資格、另一位則是合氣道黑帶，常常以武會友。席格在正式入籍前曾多次造訪莫斯科，除了照顧他的「好萊塢星球」（Planet Hollywood）餐廳，就是與老朋友普丁切磋武技。

(中時電子報)