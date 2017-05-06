高市慈孝家庭楷模 吳沛宸全家穿阿美族服裝超吸睛

慈孝家庭楷模得主中，桂林國小學生吳沛宸家族最為醒目，67歲的阿公、總頭目吳金松，領著三代同堂15名家庭成員穿著阿美族服裝出席。（李義攝）

市長陳菊頒獎表揚獲獎學生及家庭。（李義攝）

高雄市長陳菊6日頒獎表揚50組慈孝家庭楷模得主，致贈母親們火鶴花祝福母親節快樂，也希望得獎人能把愛與幸福從家庭分享到社會。

桂林國小學生吳沛宸家族最為醒目，67歲的阿公、總頭目吳金松，領著三代同堂15名家庭成員穿著阿美族服裝出席。

小6的吳沛宸，從小一至小六，都包辦高雄市阿美族語與歌謠的冠軍。家族成員裡僅37歲的母親盧美玉非原住民，嫁入家族後，度過文化生活飲食習慣的差異，勤奮持家，也教育孩子們以家族文化為榮。

今年有3位越南新住民學生獲獎，中華藝校林港玲幼時曾被同學取笑，指媽媽說話口音很奇怪，當時很受傷，長大懂事後，她反而引以為傲，從不諱言「外婆家在越南」，因為媽媽對她的愛及照顧，還教她要樂觀面對，用心學習，甚至做同學學習的榜樣。

高雄高商的楊于瑩，越南新住民的媽媽26歲嫁來台灣時40天，爸爸就因車禍喪生，媽媽堅忍獨立扶養她，還與她一起照顧生病臥床的爺爺。她感謝爺爺奶奶在父親過世後，對她們母女不離不棄，她努力習得流利的越南語，畢業後想從事會計工作，希望有能力帶母親回去故鄉，想瞭解更多屬於媽媽的文化。

後勁國中學生黃玄彰，在校品學兼優，來自越南的母親為鼓勵孩子向學，從完全不會國語開始學起，並從高雄的國小補校一路讀到國三，全家也常一起回母親越南的家，用心維繫母親原生家庭祖孫情感，父母用心照顧家庭，讓孩子建立自信多元文化與知能。

教育局表示，高雄市自86年起，民間文教基金會一直是本活動堅強後盾，今年慈孝家庭楷模表揚活動能順利辦理，要感謝文殊、陳水來、台灣福興、傳承、陳啟川、李存敬、武廟、及中華音樂藝術文化基金會等贊助支持。

教育局公布50名得獎名單如后：

（一）國小組：桂林國小吳沛宸、鼓山國小林沁霖、永芳國小陳榮杰、下坑國小徐安、六龜國小翼友福、博愛國小蘇宥慈、愛國國小吳妮霓、中庄國小黃心柔、小港國小蕭翎、八卦國小張維中、八卦國小沈湘穎、竹後國小馬馨瑜、明德國小葉欣晨、福山國小李云心、甲仙國小林宜葶、前峰國小關雅駿、建國國小黃倪倪、成功啟智學校蔡承恩、瑞祥國小林項禹、龍華國小簡湘耘、中山國小陳羿蓁、五福國小吳沛蓁、正義國小林妍均、福誠國小朱冠潔

、五林國小陸冠佑等25名。

（二）國中組：青年國中陳亢凱、福山國中張郁婕、彌陀國中劉宇哲、後勁國中陳韋佑、後勁國中黃玄彰、七賢國中盧俊升、大義國中徐榆柔、中山國中楊凱同、內門國中洪懿慈、田寮國中林梨庭、那瑪夏國中潘美琪、岡山國中王子恩、鳳西國中黃文甫、鳳西國中周煒庭、鳳翔國中胡詩含、鹽埕國中魏家祺等16名。

（三）高中職組：林園高中伍建瑋、中華藝校林港玲、三信家商周哲賢、立志高中陳念慈、立志高中謝惠婷、高雄高商楊于瑩、新莊高中李翰諭、大榮高中陳韋帆、樹德家商陳小琪等9名。

(中時)