科技產業服務協會 免費招待百位弱勢進戲院
新竹市科技產業服務協會，今年也照往年，辦理愛心服務，6日免費邀請百位來自新竹地區財團法人博幼基金會、新竹縣五尖教會、新竹縣天使之音、原住民小朋友以及弱勢家庭，前往國際戲院欣賞最新院線片「天才的禮物」，現場孩子樂得直呼好開心。
新竹市科技產業服務協會說，這次活動獲得昌益文教基金會的大力贊助，同時財團法人普天宮也致贈每人1份愛心米做為伴手禮，期盼溫暖台灣社會每個角落。
邀請團體中，有一群聽障孩子，得仰賴父母親耐心陪伴，一邊看電影一邊注意字幕。協會指出，上帝關上一道門，必開一扇窗，跟「天才的禮物」一樣，人間有許多「禮物」，要細細品味，才能深解其趣，在母親節前夕，更具有意義。
協會理事長也是新竹縣副縣長楊文科表示，精選影片「天才的禮物」，描述1位舅舅獨自撫養著天資聰穎的外甥女瑪莉，竭盡所能與女孩外婆展開爭奪，期望讓瑪莉過著一般正常7歲小孩的生活。能讓大家重新檢視自己的快樂到底從何而來，盼都找到屬於自己真正的快樂。
(中時)
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