高國輝2軍復出賽開轟 可回1軍了！

高國輝2軍開轟，隨時返1軍。(資料照 謝明祚攝)

3月底時因揮棒不慎傷到左手腕的富邦悍將「全壘打王」高國輝，繼昨天(5日)復出首戰5打數掛零後，今天在2軍對統一獅之戰敲出1發2分全壘打，這支重炮也意味可隨時回1軍。

高國輝今天擔任先發指定打席打第3棒，富邦悍將在0比3落後情況下，於3局上展開反攻，吳睿勝，楊承駿各敲1發陽春彈，接著高國輝再轟出2分炮，這也是他受傷1個多月以來的第1轟，預料最快明天重返1軍。

富邦悍將1軍最近長打熄火，高國輝今天開轟後，期待他歸隊強化長程炮火力。

(中時電子報)