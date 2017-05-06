花現新台中營隊帶領學子認識植物世界

教育局因應2018世界花博針對國中生辦理「花現新台中」營隊，6日首日開課，共30位學生前往中興大學參與課程！（陳世宗攝）

台中市政府教育局因應2018世界花博針對國中生辦理「花現新台中」營隊，6日首日開課，共30位學生前往中興大學參與課程，除了靜態授課，還包含ph計的運用、介質肥力化學分析實作、導電計的運用、親手打造花卉之家等；因為學生們大多是第一次接觸這樣的儀器，對遺棄的運用及分析都感到好奇，各個聚精會神聆聽，展現高度興趣。

教育局近期規畫兩梯次營隊，包含「花現新台中營隊」及「夢想飛行家營隊」，「花現新台中營隊」今日開課，「夢想飛行家營隊」，則已於4月29日開課；學生利用每周六上課，分別有5堂課及7堂，希望孩子們除了在學校學習以外，也能透過營隊學習到更深更廣的知識。

「花現新台中營隊」由中興大學安排認識植物、土壤環境科學、植物病理學、認識昆蟲及萃取葉綠素等課程，破解植物與花卉奧妙。今日安排的課程包含利用導電計了解土壤肥沃度、透過紫色藥水了解土壤負電的程度，以了解其適合種植的植物等。參與營隊的學生們也都栽種月橘（俗名七里香）盆栽，帶回家自行照顧三個禮拜，成果發表時由教授們檢視植物成長的情況，藉以驗收成果。

教育局指出，往後的課程也包含認識植物與昆蟲，並用微型攝影留下昆蟲生態影像、植物病理等，讓學生走進植物世界，期盼學生未來也能成為小小農業與自然科學家。

「夢想飛行家營隊」今日同時間在逢甲大學航太系上課，以飛行歷史為課程開端，以電腦模擬飛機起降，並安排實作課程-水火箭製作之實作課程。後續也將帶著學生到漢翔航空工業公司與雷虎科技公司參訪，透過實地觀察，讓每個小小飛行員能深度了解實務運作，未來有機會成為航太科技未來的優秀人才。

教育局長彭富源表示，教育局不斷推出各式主題，從啟發人文的創意廣播、歷史文化與美學探索，激發創意的機關王實作競賽、科學遊戲實作乃至貼近生活的天文觀星及中西醫學知識等營隊，以學生為本帶領資優教育；希望能夠激發資優生的潛能，協助適性就學，透過營隊課程，擴大資優生學習視野、學術探索、激盪創意、學習團隊合作。

(中時)