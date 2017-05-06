水產貨車爆胎翻覆 1男拋出車外喪命

載運水產漁獲的貨車疑爆胎翻覆，造成1死1傷。（王文吉翻攝）

男子自行爬出車外，身上多處擦傷、意識清楚。（王文吉翻攝）

台74線快速道路下午3時許發生翻車意外，一輛載運水產的貨車往太平方向，行經21.5公里處，突然後輪爆胎側翻，車上男性駕駛拋出車外，頭部破裂、腦漿外溢，救護隊員趕到場救援，男子已無生命跡象，到院前不治，車上另名男乘客自行爬出車外，身上多處擦傷、意識清楚，送中國醫藥大學附設醫院急救。

意外現場滿地水產漁貨，警方封閉外線車道，交通小隊到場釐清事故原因，車道封閉1小時候恢復通車。警方初步，該輛小貨車行駛中，左後輪突然爆胎，駕駛急踩剎車，造成失控側翻，後車斗漁貨遍佈路面，冰箱越過護欄，飛到高架橋下，未砸傷人車。

(中時)