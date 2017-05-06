白袍天使伸援手　助喪嬰母親走出憂鬱症

成大醫院早產兒個案管理師林貞秀，獲頒第六屆南丁格爾獎之特殊貢獻獎。（倪浩倫攝）

母親辛苦懷胎10月產子，若孩子一出生便因故過世，勢必面臨極大的心靈創傷，甚至因此罹患憂鬱症。成大醫院早產兒個案管理師林貞秀，在院內首創「開導」的SOP，協助甫喪子喪女的母親，走出悲傷，進而能打起精神照顧現有的孩子，或替下一胎做準備，積極奉獻的精神，讓她獲頒年度南丁格爾獎。

第六屆南丁格爾獎今進行頒獎典禮，透過獎項來肯定各優秀護理人員的貢獻和付出。獲頒特殊貢獻獎的林貞秀表示，自己當初也沒想到，會被分到早產兒病房，但在看到早產兒一出生就飽受痛苦，因覺得不捨，決定要精進自身技能來照顧他們，結果一做就是17~18年。

林貞秀表示，在早產兒病房，常見生離死別，常見早產生下雙胞胎的媽媽，因其中一名嬰兒過世，使得她新生愧疚，進而「不敢抱另一名活著的嬰兒」，而這類型的母親，幾乎產後都會罹患憂鬱症，讓整個家庭蒙上陰影。

為除去母親心中的陰影，林貞秀會透過開導的方式，例如請媽媽抱著孩子遺體，替寶寶洗澡拍照，並透過說話來跟寶寶道謝、道別，媽媽當下雖都會有強烈的情緒反應，但事後多能從悲傷走出來，正面積極的面對往後的人生。

林貞秀回憶，曾有一名前兩胎嬰兒都早逝的母親，第三胎的寶寶仍再次過世，在醫師解釋死因時，只見媽媽淡漠的坐在輪椅上，連孩子的照片都說「不想看」，讓她察覺的明顯的不對勁。

待醫師離去後，林貞秀便詢問對方「你很想看寶寶照片吧！」「前兩胎寶寶過世時，你是怎麼面對的？」對方則回應「我都選擇去忘記，藉著不想念來減少痛苦」，但當林貞秀再問「你真的有忘掉嗎」，到此，對方再也忍不住而放聲大哭，並開始傾訴對寶寶的思念，於是林貞秀便建議她，可以透過寫信，訴說對寶寶的思念和感謝，並讓信跟著寶寶遺體一起火化；事後該名母親也從陰影中走出，重整心情來準備懷下一胎。

林貞秀表示，聽自己父母轉述，她小時候因為身體差，時常在半夜發高燒，爸媽都要抱著她去敲診所的門，相當辛苦；她表示，有鑑於此，她現在致力於早產兒領域，盼透過自身努力，讓早產兒的父母，在照顧上能獲得更多陪伴和支持，讓她父母辛苦的照顧經驗，不再發生在別人身上。

(中時)