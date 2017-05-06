放棄領18％？林萬億：一切照制度來
行政院政委林萬億負責主導年金改革，今年滿65歲可屆齡退休，將能享18％優惠存款利息引發爭議。林萬億今日受訪時表示，他做事坦蕩蕩，一切按照制度來。
行政院政務委員、國家年金改革委員會執行長兼副召集人林萬億，自1982年8月至台大擔任社會學系講師，1990年任社會學系副教授，1994年升任教授。林萬億今年滿65歲，已取得退休資格，並且獲頒台大名譽教授。退休後，將可享有18%優惠存款利息。
據《聯合報》報導，媒體詢問是否會放棄18％？林萬億表示，他是屆齡退休，與年金改革無關，一切按照規定來。若年改修法通過，一樣是在6年後歸零，強調他做事坦蕩蕩。他不會特別做什麼，也完全沒有算過每月可領多少退休金，一切按照制度來。
(中時電子報)
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