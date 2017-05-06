酸性飲食容易致癌？檢測你的防癌ＩＱ
癌症因為危險、醫學上仍有許多神祕未解的問題，產生的迷思也遠比其他疾病多。7問答，測試你阻止癌症上身的IQ有多高。
●Q1：吃素、吃有機能預防得癌症？
不正確。天天大魚大肉的確會提高致癌率，這種觀念也使人反過來覺得吃素一定對身體最友善。以大腸癌為例，偏好紅肉、動物性油脂的人比較容易罹病，因為腸道分解這些食物時容易生成致癌物，但致病的原因很多，吃素和防癌兩者沒有直接關聯。
更值得擔心的是，長期茹素如果方法不正確，可能造成營養失調；或為了變化口味，吃下不少加工素食品或油炸物，反而額外攝取過多鹽、油和人工添加物，慢慢傷害身體。
●Q2：糖吃太多，會刺激身體產生癌細胞？
是。不過這說法只道出了頭和尾，實際情況要更複雜得多。長期攝取過量糖分會使代謝慢慢變得異常，身體內分泌紊亂，也可能導致體內慢性發炎，進而引發細胞病變，並不是高糖直接使健康細胞變成癌細胞。
癌細胞因為快速分裂生長，所以也會消耗更多糖分解產生的葡萄糖分子，或許是這種印象加強了「糖＝致癌」的觀念，甚至有人主張癌症病人應採取斷糖飲食。事實上，身體本身或食物的種類，都不會導致糖流向特定的組織，健康細胞也需要葡萄糖，貿然斷糖並不明智。
●Q3：香菸破壞肺組織後，傷害是永久性的，戒菸也不能降低肺癌機率？
否。美國癌症學會指出，只要2週～3個月不抽菸，肺功能就會有明顯改善；1～9個月後，呼吸急促的症狀也會減少。
最重要的是，戒菸10年的人，肺癌風險比還在抽菸的老菸槍整整少一半。菸造成的肺部傷害雖然不易完全復原，不過戒菸永遠不嫌晚，有立竿見影的好處。
●Q4：乳房較大，得乳癌風險也變高？
這是迷思。有人認為乳房大，乳腺面積也較大，因此罹患乳癌機會較高，但事實是不論胸部大或小都和罹癌機率沒有直接相關性，也不能單憑尺寸推測日後生病的風險。因此，千萬別因為乳房較小就對定期篩檢掉以輕心，這樣反倒是將自己暴露在風險中。
也有民眾相信有副乳會提高乳癌機率，這種說法也不正確，副乳大小和乳癌的發生並無關係。
●Q5：如果有糖尿病，肝癌風險也會升高？
是。台灣糖尿病患者估計超過200萬，但很多人不知道糖尿病跟肝癌有關。
血糖過高，容易在肝臟堆積脂肪，變成脂肪肝；而嚴重的脂肪肝會引起慢性發炎，導致肝硬化；硬化的組織就有可能再進一步變成癌。另一個風險是，醫護人員也可能把糖尿病人肝指數升高誤以為單純由脂肪肝造成，忽略了肝癌的徵兆，等發現時腫瘤都長很大了。【全文未完，完整內容請見《康健》222期】
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(中時電子報)
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