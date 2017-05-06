林全：低薪問題 短期內無法解決

行政院長林全赴台南視察，坐上太陽能發電車。（圖／程炳璋攝）

行政院院長林全今（6）日赴台南視察沙崙綠能科學城時表示，台灣的低薪問題，短期之內無法解決，因此學生應培養興趣與成就感，而非一昧追求高薪。

根據聯合新聞網報導，林全指出，若要高薪，必須調高物價，而短期內又無法解決低薪問題，人才難免流失。

林全也鼓勵學生，追求興趣與成就感，勿一昧追求名利。

(中時電子報)