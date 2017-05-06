馨花朵朵開 孝親兼防災
北市消防局第二救災救護大隊與大安區公所、錦華里辦公室今(6)日在錦華社區共同舉辦「馨花朵朵開，孝親兼防災」母親節慶祝暨社區防災宣導活動，市長柯文哲也到場以VR體驗虛擬火場實境，希望民眾在享受溫馨歡樂的慶祝活動之餘，同時也能增長實用防災知識與技能。
消防局表示，台灣地狹人稠，時常遭遇颱風、地震，在歡慶母親節的同時，也是防汛期的開始，不論是高樓林立的現代化建築，或是樓房緊鄰的傳統社區，對於災害的預防準備和應變觀念都是同等重要。希望藉由充滿互動的社區防災宣導活動，寓教於樂、深入里鄰，把防災準備植入生活當中。進一步做到全民防災意識的提升，更加落實民力與官方的合作互動，使每一位民眾在災害發生時，都能有保護自己，甚至協助他人的能力。
現場有一系列的防災宣導體驗活動，包含CPR保命救人、裝設住宅用火災警報器的重要性、「溺」境求生、「震」確解答、VR實際體驗、繩索救援實際體驗、油鍋滅火及火災避難逃生宣導等，透過消防人員專業解說，讓民眾學習到各項安全知識。
(中時)
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