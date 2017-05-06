表揚模範母親 魏明谷為媽媽們擦護手霜
溫馨五月天，彰縣府今天表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的36位模範母親，年紀最長是百歲人瑞陳許好；縣長魏明谷說起15歲，母親38歲就離開人世，不禁紅了眼，想念啊！親手為在場媽媽們塗上護手霜，謝謝她們守護子女、家庭，奉獻了一生，是天下最偉大。
魏明谷說，「母親」是世界上最偉大的職業，卻是一份沒薪水，全年無休的工作，期勉所有為人子女者都要及時行孝，在日常生活中多一點的關心、關懷，才是母親最大的安慰與慰藉。
今天表揚模範母親，氣氛感人，彰化縣盲人協會張朱阿秀不但面對自己左眼失明，還要承受二個兒子突如其來成為身心障礙者壓力，沒被命運打倒，卻更堅強擔起這個沉重的責任，教導四個孩子長大成人，有一技之長。
百歲人瑞的模範母親陳許好，遭遇八七水災洪流，脊椎嚴重受損駝背，田產流失成為荒地，仍忍痛帶著家中成員克勤克儉，租屋、貸款而後建屋，歷盡艱辛，夫妻日夜打拼，丈夫積勞成疾50多歲就一病不起，陳許好仍日夜服侍，養育子女，子女皆成家立業並努力於事業。
(中時)
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